Le 5 décembre – Journée mondiale du bénévolat

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le 5 décembre, c'est la Journée mondiale du bénévolat.

Le 17 décembre 1985, l'Organisation des Nations Unies a décidé de créer la journée mondiale du bénévolat afin de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social aussi bien au niveau local, national et international. Mais c'est aussi pour mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui s'efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des jeunes, et des quartiers difficiles.

L'ONU souhaiterait voir les sociétés et les gouvernements reconnaître et promouvoir le volontariat comme activité indispensable.