Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le monastère de Khoudaveng, situé dans le village de Veng de la région de Kelbedjer, témoigne des croyances religieuses des ancêtres du peuple azerbaïdjanais et de leur comportement tolérant malgré des siècles d'invasions. Arzou Khatoun, Toursoun, Hassan, Chems, Altoun, Garagöz et d'autres noms écrits dans des inscriptions en pierre sont des indicateurs de l'ethnicité des fondateurs de ce monastère.

Les Arméniens, qui ont été déplacés en Azerbaïdjan il y a 200 ans, ont eu recours à toutes sortes de falsifications de monuments religieux, historiques et culturels appartenant au peuple azerbaïdjanais et ont déployé des efforts constants pour le faire. Le monastère de Khoudaveng à Kelbedjer en est un exemple.

Avant de passer à l'histoire du temple au cœur des montagnes, nous souhaitons vous rappeler la visite historique des représentants de la communauté religieuse albanienne-oudie d'Azerbaïdjan dans ce monastère le 4 décembre. Les membres de la communauté ont parcouru une distance d'environ 650 kilomètres du village de Nij de la région de Guébélé, traversant les routes enneigées de montagne de Mourov. Des prières y ont été récitées pour les âmes des martyrs de la Guerre patriotique qui avaient libéré notre Karabagh natal, ainsi que l'un de ses charmants coins - Kelbedjer. Une liturgie a été récitée en oudi et des bougies ont été allumées dans l'église. Cela a une grande signification symbolique.

Des correspondants de l'AZERTAC ont également assisté à cette visite. Trente ans plus tard, les photos représentant les images du Khoudaveng ont été publiées pour la première fois sur le site de l'AZERTAC.

Au cours de la visite, le président de la communauté religieuse albanienne-oudie d'Azerbaïdjan, Robert Mobili, a déclaré que le temple de Khoudaveng appartenait entièrement à l'Église apostolique albanienne, à la fois historiquement et architecturalement. Les contrefaçons commises par les Arméniens sont clairement visibles depuis les croix arméniennes à l'entrée du monastère et de nombreux éléments très modernes de la croix à l'intérieur.

Le lendemain, nous avons appelé Robert Mobili et nous nous sommes renseignés sur ses impressions. Il est géologue de profession et connaît les subtilités de la théologie. A l'époque soviétique, le géologue parcourait les montagnes de Kelbedjer. Il dit qu'il connaît presque toutes les pierres et tous les arbres de ces montagnes. Maintenant, venu ici, il a retrouvé d'autres montagnes. Les Arméniens ont même abattu des arbres. S'ils en avaient l'occasion, ils emporteraient les pierres.

« Ce n'était pas la même Kelbedjer que j'ai vue dans ma jeunesse. Avant d'arriver le monastère, nous avons vu deux temples albaniens détruits sur notre chemin. Il n'y a pas eu de guerre à Kelbedjer, pour ainsi dire. Cette scène constitue un indice apparent de l'attitude des Arméniens à l'égard des monuments historiques. C'était la première fois que j'étais dans le monastère de Khoudaveng. Jusqu'à présent, je ne l'ai vu qu'en images. En tant que géologue, mon attention s'est tout d'abord portée sur les pierres.

Les pierres contiennent certaines informations qui ne peuvent pas être effacées. Maintenant, la science s'est développée de telle manière qu'il est possible de déterminer l'âge d'une pierre, d'analyser la composition du sable et de distinguer facilement à quelle période elle appartient, ce qui est réel et ce qui est faux. Je peux dire avec confiance qu'une telle analyse révélera que l'histoire des pierres et des croix placées dans l'église ne remonte pas à plus de 200 ans, et peut-être même après 1993. Cependant, Khoudaveng a plus de 1000 ans. Là où il y a un espace vide à l'intérieur de l'église, ils ont collé une croix arménienne. Ils ont même des ateliers à proximité, comme s'ils fabriquent une croix d'un bout. Ils ont enlevé une grosse pierre du mur et ont mis une croix à sa place.

La scientifique Gultchöhré Mammadova, qui a étudié les caractéristiques architecturales de Khoudaveng, dit qu'il s'agit du plus grand complexe monastique d'Azerbaïdjan. Le complexe comprend plus d'une dizaine de bâtiments de différentes tailles et conceptions de nature religieuse et laïque. Le plus ancien d'entre eux - l'une des caractéristiques intéressantes de la basilique est les espaces supplémentaires situés à côté de l'autel principal. Ces lieux représentent les traditions uniques de la construction de temples dans l'architecture de l'Albanie Caucasienne.

Selon le professeur Ibrahim Zeynalov, historien-scientifique, l'église Arzou Khatoun, qui occupe une place centrale dans le complexe monastique, est l'un des exemples les plus précieux de l'architecture albanienne. Le mur est à deux bas-reliefs représente un prince et un saint, et le mur sud représente deux princes tenant un modèle du temple dans leurs mains. Il y a une inscription sur le mur d'un autre bâtiment inclus dans le complexe - le temple d'Igid Hassan, confirmant qu'il a été construit en 1182. En 1224, les membres d'une famille noble ont été enterrés dans un grand bâtiment ajouté au complexe. Selon les scientifiques, la construction du complexe a été achevée au XIIIe siècle. Malgré les difficultés rencontrées pendant la Russie tsariste et l'ère soviétique, tous les monuments religieux d'Azerbaïdjan, y compris le monastère de Khoudaveng, ont été préservés. Après le rétablissement de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, une attention particulière est accordée aux lieux de culte appartenant à différentes religions.

Nous voulions compléter nos remarques par les paroles du président Ilham Aliyev dans son discours adressé à la nation : « Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire pour voir que dans les années 1830, la Russie tsariste a aboli l'Église albanienne, a donné tous les biens de l'Église albanienne à l'Église grégorienne arménienne, et les prêtres arméniens et leurs protecteurs ont commencé à s'approprier ces églises. Leur tâche principale était d'effacer et de faire oublier l'histoire de l'Albanie Caucasienne. Mais nous ne l'avons pas permis. L'Azerbaïdjan a une large base scientifique sur cette question, il y a des ouvrages. Ces ouvrages sont et doivent être livrés non seulement à la communauté scientifique, mais aussi à la communauté mondiale dans son ensemble. L'Albanie Caucasienne était un grand État. Sa capitale était Guébélé. Les monuments historiques et les églises appartenant à l'Albanie du Caucase sont notre patrimoine historique et culturel. Nous protégeons ces églises. J'ai visité ces églises à plusieurs reprises, à Cheki, à Guébélé, l'église oudie. Comme vous le savez, pendant la guerre, à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev, les travaux de réparation de l'ancienne église oudie d'Albanie Caucasienne dans le village de Nij ont été achevés et cette église a rouvert ses portes. Nous protégeons ces églises en tant que notre patrimoine culturel. Par conséquent, personne ne devrait s'inquiéter. Ces églises continueront d'être protégées par l'État. »

Le monastère de Khoudaveng est une mémoire de pierre de l'histoire. Comme Robert Mobili a dit, les pierres contiennent certaines informations qui ne peuvent pas être effacées, malgré autant d'efforts déployés par les Arméniens et leurs protecteurs français.