Covid-19 dans le monde : le nombre de cas s’approche des soixante-six millions

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 s’approche des 66 000 000 dans le monde entier, rapporte l'agence de presse TASS citant l'Organisation mondiale de la Santé.

Au cours de la dernière journée, 605 211 cas de contamination et 10 264 décès ont été enregistrés à travers le monde, portant le nombre total de cas à 65 870 030 et celui de morts à 1 523 583.

Le plus grand nombre de contaminations a été confirmé en Amérique du Nord et du Sud (308 218), en Europe (203 298) et en Asie du Sud-Est (47 679) en une journée.