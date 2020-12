Le président Ilham Aliyev : Le lancement du projet TAP renforcera davantage les relations italo-azerbaïdjanaises

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Les relations entre l'Italie et l'Azerbaïdjan se développent très rapidement et sont aujourd'hui au plus haut niveau. Ma visite d’État en Italie au début de cette année en est un exemple évident. De nombreux documents importants ont été signés lors de la visite. Parmi eux se trouve le document sur le Partenariat stratégique multidimensionnel. Ce document a confirmé notre partenariat stratégique une fois de plus, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec une délégation menée par le vice-président de la Chambre des députés italienne, Ettore Rosato.

Le chef de l'Etat a évoqué la visite officielle du président italien Mattarella en Azerbaïdjan deux ans avant.

« Aujourd'hui, les relations italo-azerbaïdjanaises se développent avec beaucoup de succès dans les domaines politique, économique et dans tous les autres. Vous savez également que l'Italie est le premier partenaire commercial de l'Azerbaïdjan. L'an dernier, nos échanges commerciaux ont atteint 6 milliards de dollars, dont la majorité concerne les ressources énergétiques. Mais je pense que le secteur non pétrolier aura aussi une place particulière entre nous dans les années à venir. Quant au secteur de l'énergie, comme vous le savez, le projet TAP sera lancé prochainement, ce qui renforcera, sans aucun doute, encore davantage les relations italo-azerbaïdjanaises », a souligné le président de la République.