Le bilan des crimes des forces arméniennes contre la population civile est monté à 100 morts

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Le Parquet général de la République d'Azerbaïdjan a rendu public les nouvelles statistiques sur les crimes commis par les forces armées de l'Arménie contre la population civile de l’Azerbaïdjan pendant la période allant du 27 septembre au 7 décembre 2020.

Au total, 100 civils ont été tués et 416 autres blessés à la suite du bombardement des localités azerbaïdjanaises avec des pièces d’artillerie lourde et des systèmes lance-roquettes par les forces armées arméniennes. Ainsi, 93 civils ont été tués et 410 autres blessés à la suite d'intenses tirs d'artillerie lourde et de roquettes par l'ennemi a gravement endommagé 4186 maisons, 135 immeubles résidentiels et 548 installations civiles.