La Fédération internationale de triathlon annonce les mondiaux prévus en 2021

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

La Fédération internationale de triathlon (ITU) a annoncé la date des Championnats du monde de l'année prochaine.

Dix compétitions seront organisées en 2021. La saison débutera les 20 et 21 mars à Miyazaki, au Japon. La dernière course de la saison aura lieu les 30 et 31 octobre à Tongyeong (République de Corée).