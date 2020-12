Lufthansa pourrait supprimer plus de 27 000 emplois d'ici la fin de l'année

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

La compagnie aérienne Lufthansa prévoit de licencier 20 000 employés à l'étranger d'ici la fin de 2020, ainsi que de vendre son unité de restauration LSG, qui réunit 7 500 travailleurs.

Selon le journal Bild am Sonntag, les filiales de la compagnie aérienne Eurowings, Swiss, Austrian et Brussels Airlines ont réduit la fréquence des vols et le nombre d'employés en raison de la baisse de la demande de vols liés à la pandémie.

Selon les experts, le transport aérien ne retrouvera ses niveaux d'avant la pandémie qu'en 2025.