Le prochain Forum économique mondial se tiendra à Singapour

Berne, 8 décembre, AZERTAC

Le Forum économique mondial annuel a été déplacé de Davos à Singapour.

En raison de la pandémie de coronavirus, le forum se tiendra du 13 au 16 mai à Singapour. Selon l'organisation, l'année prochaine, le forum devait être composé de parties virtuelles et traditionnelles. L'état post-pandémique de l'économie mondiale devrait être discuté du 25 au 29 janvier 2021 et en mai, des dirigeants de grandes entreprises, des politiciens et des scientifiques devraient se réunir à Lucerne, en Suisse.

Cependant, l'augmentation de contaminations en Suisse a contraint le comité d'organisation à changer radicalement de cap, et la recherche d'un lieu le moins touché de la pandémie où l'élite économique mondiale puisse se réunir. Justifiant le choix de la métropole asiatique Singapour, il a été dit qu'il s'agissait d'un signe de confiance dans le continent asiatique, qui est mieux à même de faire face à la pandémie qu'en Europe et aux États-Unis.