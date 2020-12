Mehriban Aliyeva : La Fondation Heydar Aliyev lance un projet de restauration de nos monuments religieux au Karabagh

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev lance un projet en matière de restauration de nos monuments religieux, de nos mosquées sur le territoire du Karabagh ancien, lit-on dans une publication que Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a partagée sur sa page Instagram officielle. L’AZERTAC présente le texte intégral de la publication :

« Chers compatriotes,

En ces jours, nous éprouvons tous la fierté et la joie de la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Nos terres, qui étaient sous occupation arménienne pendant près de 30 ans, ont été libérées grâce au courage de nos héroïques soldats et officiers sous la direction du Président de la République et Commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev.

Bien sûr, chacun de nous observe avec douleur la situation actuelle dans nos terres libérées. Au fil des années, les agresseurs arméniens ont détruit nos villes et régions, nos bâtiments résidentiels et administratifs, toutes les infrastructures, pillé nos ressources naturelles et vandalisé nos monuments religieux, historiques et culturels dans ces régions. Il n'y a aucune trace d'aménagement paysager au Karabagh, qui était autrefois une région charmante de l'Azerbaïdjan.

Mais je tiens à dire avec confiance que sous la direction du président Ilham Aliyev, nous transformerons toute la région du Karabagh en l'une des plus belles régions d'Azerbaïdjan. La vie y sera relancée, toutes nos régions seront restaurées, nos citoyens vivront dans leurs terres natales.

Chers compatriotes,

Depuis le premier jour de son activité, la Fondation Heydar Aliyev a mis en œuvre des projets et programmes dans divers domaines en Azerbaïdjan. Les activités de la Fondation pour la préservation et la restauration des monuments historiques, culturels et religieux sont bien connues. Aujourd'hui, je suis fier de vous informer que la Fondation Heydar Aliyev a lancé un projet de restauration de nos monuments religieux, nos mosquées, qui sont la richesse nationale du peuple azerbaïdjanais dans le territoire du Karabagh ancien. Dans le cadre du projet, des travaux seront réalisés avec la participation d'experts locaux et étrangers en matière de restauration, conservation et reconstruction de nos lieux de pélrinage dans la région. Des travaux pertinents ont déjà été entamés pour la restauration des lieux de culte dans la ville de Choucha et la région d'Aghdam, qui avaient été détruits pendant les années d'occupation.

Nos lieux de culte, autrefois sauvagement détruits et transformés en étables par les Arméniens, seront ranimés, l'appel à la prière et des prières seront entendus dans toutes nos mosquées situées dans le territoire du Karabagh !

Bien respectueusement,

Votre MEHRIBAN ».