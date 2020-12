Le président azerbaïdjanais : L'amitié entre l'Azerbaïdjan et l'Italie, l'attitude positive mutuelle entre nos peuples sont déjà devenues une réalité

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

La visite des parlementaires italiens a été très appréciée par la société azerbaïdjanaise. Les gens prêtent une attention particulière à tous les signes de soutien et y sont sensibles. En bref, toute la société a accepté la visite comme une manifestation de soutien, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec la délégation menée par Manlio Di Stefano, secrétaire d'Etat italien aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, coprésident de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Italie.

« Les gens disent, et je suis d'accord avec leur opinion, que certains de vos voisins adoptent de mystérieuses résolutions au Parlement sur la reconnaissance du Haut-Karabagh. Les parlementaires italiens se sont rendus à Aghdam et à Gandja pour manifester leur respect envers l'Azerbaïdjan et partager les souffrances du peuple azerbaïdjanais », a indiqué le chef de l'Etat.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l'amitié entre l'Azerbaïdjan et l'Italie et l'attitude positive entre nos deux peuples étaient déjà devenues une réalité. « Nous apprécions votre visite comme un bon signe de cette réalité. Je suis convaincu que votre visite aura un résultat très positif et nous préparerons correctement notre programme pour les 5 à 10 prochaines années afin de renforcer la coopération dans tous les domaines », a ajouté le chef de l’Etat