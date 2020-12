Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient avec le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran

Téhéran, 10 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Chamkhani.

Au cours de l’entretien, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a exprimé sa satisfaction de l'établissement de la paix entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie et de la restitution des terres occupées au territoire auquel elles appartiennent, souhaitant plein succès au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais dans le progrès et le développement.

S'exprimant sur le développement des relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, Ali Chamkhani a déclaré que l'achèvement des projets communs et le lancement de nouvelles coopérations dans divers domaines nécessitaient de sérieux efforts.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a marqué avec satisfaction le soutien de la République islamique d'Iran à la position équitable de l'Azerbaïdjan et sa politique de principe à cet égard. Il a évoqué la volonté des dirigeants des deux pays de développer et de renforcer les relations bilatérales et la coopération, soulignant que l'Azerbaïdjan était prêt à développer les liens dans divers domaines.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions régionales d'intérêt mutuel.