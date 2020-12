Le président azerbaïdjanais : Nos efforts politiques et diplomatiques durant ces dernières années ont porté leurs fruits

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Pendant de nombreuses années, nous avons transmis la vérité concernant cette question lors de tous les événements internationaux, beaucoup de travail a été fait et cela a porté ses fruits. Bien que nous ayons rétabli notre intégrité territoriale sur le champ de bataille, je crois que les efforts politiques et diplomatiques que nous avons déployés pendant ces dernières années ont porté leurs fruits et toutes les principales organisations internationales ont reconnu et soutenu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, a déclaré le président de la République d'Azerbaïdjan et Commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev, dans son discours lors de la parade de la Victoire.

« Quatre résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Organisation de la coopération islamique, du Mouvement des non-alignés, du Parlement européen et d'autres organisations ont soutenu la cause juste de l'Azerbaïdjan. Ainsi, une base juridique a été créée pour le règlement du conflit. Dans le même temps, grâce à nos efforts, la communauté mondiale a été pleinement informée du conflit, de l'histoire du Karabagh, la fausse propagande de l'Arménie a éliminée et le monde entier a vu que le Karabagh était notre terre historique. Pendant des siècles, le peuple azerbaïdjanais a vécu sur ces terres, et en même temps, le monde entier a vu que le Haut-Karabagh faisait partie intégrante de l'Azerbaïdjan en termes de droit international », a estimé le chef de l'Etat.