Le prix Nobel décerné au Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le prix Nobel a été décerné au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. La cérémonie s'est déroulée en ligne, selon le service de presse de l'ONU. L'organisation y a été représentée par son directeur exécutif David Beasley.

La plus grande organisation humanitaire du monde a été récompensée pour sa contribution à la lutte contre la faim et à l'établissement de la paix dans les zones de conflit. Le PAM fournit une assistance à environ 100 millions de personnes par an dans 88 pays.