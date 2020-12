Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 11 décembre un coup de fil du Président de la République d'Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev.

Le chef de l’Etat ouzbek a sincèrement félicité le président azerbaïdjanais pour l'achèvement des opérations militaires dans le Haut-Karabagh et a souhaité la paix et la prospérité au peuple ami du pays frère. Les chefs d'État ont dit espérer que la sécurité et la stabilité seraient garanties dans toute la région du Caucase du Sud.

L'état actuel et les perspectives de développement des relations multiformes ouzbéko-azerbaïdjanaises ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien téléphonique.

Il a été évoqué avec satisfaction que l’appui mutuel apporté pendant la période difficile liée à la pandémie avait une fois de plus démontré l’amitié multiséculaire et la nature stratégique de la coopération entre les deux Etats.

Les chefs d'État ont souligné l'importance de mettre en œuvre de manière active des programmes et des projets conjoints visant à accroître le volume des échanges mutuels, à élargir la coopération entre les principales entreprises dans l'industrie et l'agriculture, l'énergie, le transport et la logistique, le tourisme et d'autres secteurs. Les parties ont réaffirmé qu'elles étaient prêtes à poursuivre intensivement les échanges interrégionaux, culturels et humanitaires.

Au cours de la conversation, le président Ilham Aliyev et le président Chavkat Mirzioïev ont convenu de maintenir un dialogue étroit au sein des organisations internationales et régionales et ont examiné le calendrier des futurs événements bilatéraux et multilatéraux de haut niveau.