La Fondation Heydar Aliyev entame la restauration des monuments religieux,des mosquées dans les terres libérées de l’occupation

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Sur instruction de Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation Heydar Aliyev, un groupe de spécialistes s’est mis à travailler dans le cadre du projet de restauration des monuments religieux et des mosquées détruits par les Arméniens dans les terres azerbaïdjanaises libérées de l’occupation.

L'architecte Erich Pummer, dirigeant de la société autrichienne « Atelier Erich Pummer GesmbH », s’est rendu à la mosquée d’Aghdam où il évalué l'état actuel de la mosquée.

Il convient de noter que la Fondation Heydar Aliyev a lancé un projet de restauration des monuments religieux et des mosquées sur le territoire du Karabagh, qui constituent une richesse nationale du peuple azerbaïdjanais. La restauration, la conservation et la reconstruction des monuments religieux azerbaïdjanais dans la région seront réalisées avec la participation des spécialistes locaux et étrangers dans le cadre du projet. Des travaux pertinents ont déjà été entamés pour restaurer les lieux de culte détruits dans la ville de Choucha et la région d'Aghdam pendant les années d'occupation.