Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Le gouvernement pakistanais a envoyé de l’aide humanitaire à l’Azerbaïdjan.

Cette aide est destinée aux militaires et autres personnes travaillant dans les territoires libérés, a-t-on appris auprès de l’ambassade de la République islamique du Pakistan en Azerbaïdjan.

Envoyée par le Pakistan à bord d’un avion spécial, l'aide humanitaire a été remise aux responsables des organismes compétents azerbaïdjanais à l'Aéroport international Heydar Aliyev.

L'ambassadeur du Pakistan en Azerbaïdjan, Bilal Haye, a déclaré que cette aide était une autre manifestation de la relation fraternelle de son pays envers le peuple azerbaïdjanais. Il a dit que le gouvernement et le peuple pakistanais avaient toujours été aux côtés de l'Azerbaïdjan et étaient prêts à apporter leur soutien multiforme à la reconstruction des territoires libérés et au retour des personnes déplacées sur leurs terres ancestrales.

Les responsables azerbaïdjanais ont remercié la partie pakistanaise pour son aide.