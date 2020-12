Un régime de confinement durci est appliqué dès aujourd'hui dans tout le pays

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Le gouvernement azerbaïdjanais a imposé dès aujourd’hui un régime de confinement spécial jusqu'au 18 janvier 2021 sur l’ensemble du territoire du pays, selon une décision appropriée de la cellule de crise chargée de la lutte contre la pandémie auprès du Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan.

À partir d'aujourd'hui, le fonctionnement et le service de tous les domaines sont suspendus dans le pays, à l'exception de certains domaines du secteur tertiaire. Tous les établissements commerciaux, établissements publics de restauration, dont les restaurants, cafés et salons de thé, sont autorisés à fournir uniquement des services de livraison aux clients ou à vendre en ligne.

Les entrées et sorties dans les villes de Bakou, Soumgaït, Gandja, Minguétchévir, Chirvan et la région d'Abchéron, ainsi que dans les centres de la région de Lenkéran, Massally, Djalilabad, Chéki, Zagatala, Gouba, Khatchmaz, Yevlakh, Berdé, Bilessouvar et Ismayilli (à l'exception des villages et des bourgs) sont limitées pour tous les moyens de transport, excepté des véhicules opérationnels et spéciaux.

La circulation est limitée dans les villes de Bakou, Soumgaït, Gandja, Minguétchévir, Chirvan et la région d'Abchéron, ainsi que dans les centres de la région de Lenkéran, Massally, Djalilabad, Chéki, Zagatala, Gouba, Khatchmaz, Yevlakh, Berdé, Bilessouvar et Ismayilli (à l'exception des villages et des bourgs).