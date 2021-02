Le pianiste azerbaïdjanais Mourad Husseynov au festival « Une rencontre à Pékin »

Bakou, 9 février, AZERTAC

Le pianiste azerbaïdjanais Mourad Husseynov, Artiste du peuple, a participé à la XXIe édition du Festival international d'art « Une rencontre à Pékin ». Pour la première fois, l'art de la musique classique d'Azerbaïdjan a été représenté au festival, suivi avec intérêt par le monde entier.

L'Artiste du peuple a interprété des œuvres des compositeurs azerbaïdjanais et européens au festival, qui s'est déroulé du 7 janvier au 4 février. La performance de Mourad Husseynov au festival d'art a été diffusée sur six chaînes en ligne pendant trois jours - les 29 janvier, 2 et 4 février.

Le pianiste azerbaïdjanais s'est produit également lors de la cérémonie de clôture du festival.