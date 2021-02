Ilham Aliyev : Nous avons établi un format unique de coopération entre les pays de la région et l'Union européenne

Bakou, 9 février, AZERTAC

Nous espérons qu'il y aura plus de découvertes dans les champs exploités par BP. Nous avons de bonnes perspectives pour cela. C'est donc une partie très importante de notre coopération bilatérale, ainsi que de la coopération avec d'autres pays. Nous avons mis en place un format unique de coopération entre les pays de la région et l'Union européenne, et avec le ferme soutien des gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis, a dit le président de la République Ilham Aliyev lors de son entretien avec la sous-secrétaire d'Etat parlementaire de la Grande-Bretagne pour le Voisinage européen et les Amériques, Wendy Morton, ce mardi 9 février.

« Nous tiendrons dans deux jours la 7e réunion du Conseil consultatif du Corridor gazier Sud, au cours de laquelle nous passerons en revue les réalisations et attendrons avec impatience la coopération future. Et bien sûr, les investissements du Royaume-Uni à l'Azerbaïdjan nous ont beaucoup aidés à moderniser le pays. Ces investissements concernaient principalement le secteur de l'énergie, près de 30 milliards de dollars. Mais cela nous a permis d'utiliser correctement les revenus des ventes de pétrole et de gaz pour diversifier l'économie », a précisé le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que pour les années à venir, le principal domaine de concentration sera le développement du secteur hors hydrocarbures de l'Azerbaïdjan.