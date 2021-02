Le président azerbaïdjanais : L’implantation de 600 entreprises britanniques en Azerbaïdjan, c'est un bon signe de diversification de notre partenariat économique

Bakou, 9 février, AZERTAC

Près de 600 entreprises britanniques avaient été enregistrées en Azerbaïdjan, et c'est vraiment un bon signe de diversification de notre partenariat économique. Dans les territoires libérés, nous avons un grand potentiel de reconstruction, a déclaré » le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au cours de son entretien avec la sous-secrétaire d'Etat parlementaire de la Grande-Bretagne pour le Voisinage européen et les Amériques, Wendy Morton.

« Nous avons déjà commencé nos contacts avec des entreprises britanniques. L'une d'elles est impliquée dans l'urbanisme, dans le développement des infrastructures sur les territoires libérés. Et j'espère qu'il y en aura plus, car il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Tout est détruit. Il existe un grand potentiel en matière d’énergies renouvelables. Et je sais que les entreprises britanniques souhaitent travailler sur ces questions. Il y a un très bon potentiel solaire, éolien, hydraulique. Nous planifions donc déjà notre avenir dans les territoires libérés », a dit Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat a dit avoir déjà déclaré ces territoires comme « zone verte ».

« Nous utiliserons l'énergie du vent, du soleil et de l'eau pour répondre aux besoins de la population. Nous sommes déjà devenus exportateurs d'énergie électrique. Par conséquent, le potentiel pour cela est vraiment très élevé. Et aussi, de nombreux autres domaines de coopération entre nos pays ont une grande importance », a souligné le président de la République.