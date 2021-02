Le président Ilham Aliyev : L’achèvement du projet TAP, dernier tronçon du Corridor gazier Sud, est une réalisation historique

Bakou, 12 février, AZERTAC

Je me souviens de la première réunion du Conseil consultatif du Corridor gazier Sud. À l’époque, nous venions de commencer notre travail commun et aujourd'hui, en regardant vers le passé, nous observons des réalisations importantes. Chaque année, lorsque nous nous réunissons à Bakou, nous passons en revue le travail effectué et planifions nos prochaines démarches, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 7e réunion ministérielle par visioconférence en marge du Conseil consultatif du Corridor gazier Sud.

« Je suis heureux que le nombre de pays participant à la réunion d'aujourd'hui soit plus élevé qu'auparavant. À l'heure actuelle, 18 pays, 19 entreprises et 5 principales institutions financières internationales y sont présents. Nous travaillons en équipe et je crois que c'est la principale raison de notre succès », a souligné le président de la République.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a présenté ses félicitations à l’occasion de l’achèvement de la construction du Corridor gazier Sud.

« Le dernier jour de l'année dernière a été d’une importance. L'achèvement du projet TAP, dernier tronçon du Corridor gazier sud, constitue une réalisation historique. Je suis convaincu que nos activités conjointes se poursuivront, car nous avons de nouveaux projets et idées », a-t-il dit.