Le président azerbaïdjanais : Le Corridor gazier Sud est un projet de sécurité énergétique et de diversification de l’énergie

Bakou, 12 février, AZERTAC

Le Corridor gazier Sud est un projet de sécurité énergétique et de diversification de l’énergie. La sécurité énergétique constitue, aujourd'hui, une question de sécurité nationale de tous les pays. La diversification énergétique est également importante pour les pays consommateurs et producteurs. Donc, nous avons atteint, à mon avis, un format de coopération sans précédent. Il existe un équilibre des intérêts bien calculé où les intérêts de l’Azerbaïdjan, pays producteur, coïncident avec les intérêts des pays de transit et consommateurs, a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 7e réunion ministérielle par visioconférence en marge du Conseil consultatif du Corridor gazier Sud.

« C’est grâce à cela qu’il a été possible de mettre en œuvre un projet que certains ne jugeaient pas tellement réel. Lorsque nous examinons le projet de Corridor gazier Sud, nous pouvons voir qu'il est unique sur de nombreux paramètres. Sa longueur est de 3 500 kilomètres et le projet réunit 7 pays, et il serait impossible à mettre en œuvre sans coopération étroite entre ces pays. Le pipeline traverse des zones géographiques très complexes, des montagnes à une altitude de 2 500 mètres et plus de 100 kilomètres du fond de la mer Adriatique », a précisé le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais a dit que le Corridor gazier Sud répondait aux normes environnementales les plus élevées, ce qui a été une condition majeure lors de la planification et de la mise en œuvre du même projet.