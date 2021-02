L’Azerbaïdjan et le Turkménistan discutent des perspectives de leurs relations culturelles

Bakou, 12 février, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Anar Karimov, a rencontré l’ambassadeur du Turkménistan en Azerbaïdjan, Mekan Ichangouliyev.

Anar Karimov a souligné l'existence depuis des siècles d’une amitié et d’une coopération entre les deux peuples frères ayant des liens historiques anciens, une culture et des traditions similaires, et s'est dit satisfait du développement des relations culturelles azerbaïdjano-turkmènes.

Le « Programme de coopération entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République du Turkménistan dans le domaine de la science, de l'éducation, de la culture et de l'art pour les années 2019-2021 » a été abordé, les perspectives des liens culturels des deux pays ont été discutés, d’éventuels projets conjoints ont fait l’objet d’un échange de vues lors de la rencontre.

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, l'ambassadeur du Turkménistan Mekan Ichangouliyev a souligné l’existence d’un grand potentiel pour le renforcement de la coopération culturelle. À cette fin, le diplomate a souligné la nécessité d'organiser des journées du cinéma, des tournées et des événements conjoints pour la période post-pandémique.

L'importance de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan au sein de l'UNESCO et d'autres organisations internationales a été mise en valeur et d'autres questions d'intérêt mutuel ont été discutées au cours de la rencontre.