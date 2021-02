Le 26 février proclamé Journée de l'Azerbaïdjan au Minnesota, aux Etats-Unis

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le gouverneur de l’Etat du Minnesota, Tim Walz, a signé une proclamation sur la déclaration du 26 février Journée de l'Azerbaïdjan. La signature d'une telle proclamation a été initiée par le chef de l'Association azerbaïdjanaise du Minnesota Gunel Rallis, a rapporté dans un communiqué le Comité d’Etat en charge de la Diaspora.

La proclamation indique que les Azerbaïdjanais vivant au Minnesota contribuent à la culture locale en sauvegardant et en promouvant leur langue maternelle, leurs riches valeurs et traditions nationales et culturelles.

Cette proclamation peut être considérée comme un succès des Azerbaïdjanais vivant au Minnesota dans la promotion des vérités sur leur pays.

Il est à noter qu’en 2016, la Chambre des représentants du Minnesota avait adopté une résolution sur le 24e anniversaire du génocide de Khodjaly.