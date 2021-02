Le maire de la ville d’Aventura signe une proclamation relative à la tragédie de Khodjaly

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le maire d'Aventura, en Floride, Enid Weisman, a publié, en son nom propre et au nom de la Commission de la ville d'Aventura, une proclamation à l'occasion de la célébration du 26 février 2021 en tant que Journée de commémoration de la tragédie de Khodjaly, a-t-on appris auprès du Comité d’Etat en charge de la Diaspora.

La proclamation indique que plus de 600 civils innocents, y compris des habitants de la ville azerbaïdjanaise de Khodjaly, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tués dans la nuit du 25 au 26 février 1992. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, ont jugé la tragédie comme le plus grand massacre de la région.

Les événements de Khodjaly sont commémorés, les horreurs de la guerre sont évoquées et il est souligné qu’il y a besoin de plus de compréhension, de communication et de tolérance entre tous les gens dans le monde.

Il est noté que les Azerbaïdjanais dans le monde entier, ainsi que dans la Floride et Aventura, célébraient le 26 février comme journée de commémoration des victimes de la tragédie de Khodjaly.

La proclamation a été adoptée conformément à la demande faite par la présidente de l'Association culturelle azerbaïdjanaise américaine de Floride, Töhfé Eminova, au nom de l’association.