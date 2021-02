Le président Ilham Aliyev présente ses condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan

Bakou, 14 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans son message, le chef de l'Etat fait savoir que le peuple azerbaïdjanais était très attristé par le meurtre atroce de 13 civils turcs à la suite d'une attaque terroriste perfide.

« Nous sommes extrêmement indignés par cet horrible acte terroriste contre les civils et condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes », écrit le président de la République.

En son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev a présenté ses sincères condoléances au président Recep Tayyip Erdogan, aux familles et aux proches des victimes et au peuple frère turc.