Une exposition des peintres azerbaïdjanais ouverte en Egypte

Le Caire, 15 février, AZERTAC

Une exposition d'œuvres des peintres azerbaïdjanais a été ouverte à la Bibliothèque centrale d'Égypte.

La cérémonie d'ouverture a été suivie par l'ambassadeur Reza Tayfi, président de la Bibliothèque centrale d'Égypte, Toural Rzaïev, ambassadeur d'Azerbaïdjan en Égypte, Oussama Al-Abd, membre du Parlement égyptien et président du groupe d'amitié interparlementaire Egypte-Azerbaïdjan, ainsi que des personnalités publiques, des représentants des médias et des professeurs et des étudiants de différentes universités, des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise.