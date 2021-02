L’UNA va organiser un atelier virtuel sur « Les principes professionnels des médias pour résoudre les problèmes des droits de l’enfant »

Bakou, 16 février, AZERTAC

L'Union des agences de presse de l'Organisation de la Coopération islamique (UNA), organise le mercredi 17 février 2021, un atelier virtuel, en arabe (via Zoom) sur « Les principes professionnels des médias pour résoudre les problèmes des droits de l’enfant », sous le thème « Média ami de l’enfance ».

L’atelier est organisé en coopération avec le Conseil arabe pour l'enfance et le développement (ACCD), basé au Caire, et ses partenaires, notamment le Programme de développement du Golfe arabe et la Ligue arabe.

L'atelier, présenté par le professeur des médias à l'Université du Caire et conseiller médiatique au ministère égyptien de l'Enseignement supérieur, Dr Adel Abdel Ghaffar, vise à développer les compétences des professionnels des médias des agences de presse, radios, chaînes satellite accréditées et des membres des organes de l'OCI, sur les principes professionnels qui doivent être pris en compte lors du traitement des questions relatives aux droits de l'enfant et de leur application.

L’atelier s’inscrit dans le cadre de l'initiative de l'UNA, visant à développer les compétences de 2.200 professionnels des médias des Etats membres de l’OCI, dont la mise en œuvre a débuté en mai 2020.

L'inscription est ouverte sur le lien :

https://zoom.us/webinar/register/WN_l8v0WCdHQOyAUmXamBy8Cg