Le président Ilham Aliyev : L’agenda des relations entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus est assez vaste

Bakou, 16 février, AZERTAC

L’agenda des relations entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus est assez vaste et couvre de nombreux domaines. Ces dernières années, nous avons effectué des travaux communs actifs dans les domaines politique et économique, ainsi que dans la coopération industrielle. Bien sûr, nous avons l'intention de poursuivre cette coopération active, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur du Bélarus en Azerbaïdjan, Andreï Ravkov, qui lui a remis ses lettres de créance.

« Plus important encore, il existe des relations amicales entre nos pays. Durant de nombreuses années, ces relations ont eu un grand potentiel et une bonne dynamique. Nos contacts fréquents au plus haut niveau et nos visites mutuelles ont bien sûr donné une grande impulsion au développement de nos relations, et nous voyons de bons exemples de coopération. Cela concerne à la fois le commerce. Cependant, en raison de la pandémie, bien sûr, il y a une baisse du PIB et du commerce dans tous les pays. Néanmoins, je pense que nous allons bientôt nous remettre de la pandémie », a dit le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a estimé que la coopération industrielle constituait un domaine important de la coopération, ajoutant qu’il existait de bons exemples de coentreprises biélorusses-azerbaïdjanaises en Azerbaïdjan.

« Nous accédons même ensemble aux marchés des pays tiers. Je pense que des mesures supplémentaires seront prises dans ce sens. La coopération militaire et technique, réalisée avec succès pendant de nombreuses années, est un domaine important. En accroissant le potentiel de la coopération militaro-technique, nous coopérons aussi dans le domaine de la haute technologie. L’agenda est donc assez large », a souligné le président de la République.

Il s’est dit convaincu que ces activités conjointes multilatérales et multiformes continueraient de rapprocher les deux pays.