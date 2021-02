Le président turc reçoit une délégation menée par le procureur général azerbaïdjanais

Ankara, 17 février, AZERTAC

En marge de sa visite en République de Turquie, la délégation menée le procureur général de la République d’Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a été reçue par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Exprimant sa gratitude pour la grande hospitalité et l'accueil chaleureux, ainsi que le soutien moral fourni par la Turquie pendant la Guerre patriotique de 44 jours, le procureur général a transmis les salutations du président Ilham Aliyev au chef de l’Etat turc.

Il a été indiqué lors de la rencontre que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développaient avec succès dans tous les domaines, y compris celui de l'application de la loi, et l'importance des visites mutuelles à différents niveaux pour renforcer davantage les relations a été évoquée.

Le président de la République de Turquie a remercié pour les salutations du président Ilham Aliyev et a demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours du déplacement, la délégation a visité, à Ankara, le parc portant le nom du leader national Heydar Aliyev, a déposé une gerbe devant son monument.