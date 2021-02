« Ali et Nino » publié en monténégrin

Bakou, 18 février, AZERTAC

Conformément au plan d'action du Centre économique et culturel Azerbaïdjan-Monténégro, le livre « Ali et Nino » a été traduit en monténégrin et publié avec le soutien d'Azmont Investments.

Le livre a été traduit du russe au monténégrin par Vlado Achanin.

Rappelons que Mehdi Huseynzadé l'avait traduit en russe en 1990.