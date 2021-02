L'ambassade d’Algérie à Bakou célèbre aujourd’hui la Journée nationale du Chahid

Bakou, 18 février, AZERTAC

L'ambassade d’Algérie à Bakou organise une cérémonie de levée de couleurs et de recueillement à la mémoire de millions de martyrs tombés sur le champ de bataille pour que l'Algérie vive libre et indépendante.

La commémoration de la fête nationale du Chahid a été proclamée le 18 février 1990. Elle est célébrée le 18 février de chaque année. Elle symbolise la loyauté envers les millions d'Algériens qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie puisse vivre libre et indépendante. C'est aussi une date pour éterniser le passé révolutionnaire du peuple algérien.

Chaque commémoration est l'occasion de souligner l'importance à donner à l'histoire nationale et à son enseignement aux jeunes générations qui doivent préserver ce lien sacré avec leur passé glorieux et l'histoire révolutionnaire de leur pays libéré au prix d'immenses sacrifices et de souffrances endurées pendant 132 ans d’une féroce colonisation française.

A l'indépendance, un million et demi de chahids tombés sur le champ d'honneur lors de la dernière révolution de novembre 1954. En réalité, un nombre bien plus grand de martyrs ont offert leur vie en résistant à l'occupation française depuis 1830, par des soulèvements et révolutions épiques tels que ceux menés par l'émir Abdelkader, Cheikh Al-Mokrani, Cheikh El haddad, Cheikh Bouamama, Fadhma nSoumar et d'autres encore.

Ces sacrifices ont gravé la Révolution algérienne dans la mémoire de tous les Algériens ainsi que des peuples à travers le monde et ont ouvert la voie aux générations suivantes qui garderont de leurs ancêtres une soif incommensurable de liberté et une fierté infatigable.

La Journée du Chahid vise aujourd'hui à rendre un vibrant hommage aux martyrs algériens qui ont mis l’idéal de liberté au-dessus de tout et ont donné leur vie en échange de l'indépendance de leur pays et par eux à tous ceux qui ont lutté ou continuent encore, pour la libération de leur pays à l’instar des Azerbaïdjanais qui ont donné en offrande la vie de leurs meilleurs enfants pour récupérer leurs territoires.

Aujourd’hui, grâce à la volonté de Dieu et aux sacrifices de nos glorieux martyrs, l’Algérie est libre et indépendante. Elle assume son statut de membre de la communauté internationale et se joint à ceux qui recherchent un monde pacifique et prospère.

Le Peuple algérien va poursuivre la marche vers l’avenir prospère auquel étaient destinés les sacrifices massifs de ses martyrs. C'est un grand défi mais comme ils l'ont toujours démontré à de nombreuses reprises, les Algériens en sont à la hauteur et sont capables de le relever.