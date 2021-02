Le Mexique poursuit la vaccination contre le Covid-19

Madrid, 18 février, AZERTAC

Le gouvernement mexicain cherche un moyen de sortir de la crise économique et sanitaire causée par la pandémie.

Le Mexique a l'intention de recevoir plus de 234 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac et CanSino. A la veille de la plus grande campagne de vaccination de masse, le pays est confronté au problème de la vaccination gratuite de 117 millions de personnes.

Environ 750 000 Mexicains ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. La première dose de vaccin Pfizer a été administrée à 623 000 soignants, soit 14% du nombre total de personnes vaccinées dans le pays.

Le gouvernement envisage de vacciner environ 15 millions de personnes de plus de 60 ans et tous les soignants d'ici la fin mars.