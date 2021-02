Le chef du Centre d'information et de culture russe a été à l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 19 février, AZERTAC

Le nouveau directeur du Centre d'information et de culture russe, Irek Zinnourov, a été à l’AZERTAC. Lors de la rencontre avec le président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, les discussions ont porté sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Russie dans le domaine des médias.

Le directeur du centre a été informé des activités de l'AZERTAC et de sa position dans l'espace mondial de l'information, ainsi que de sa représentation au sein des organes directeurs des organisations médiatiques internationales et régionales. Il a été évoqué que l'AZERTAC coopérait avec succès depuis de longues années avec de nombreuses agences de presse influentes dans le monde, y compris l’agence russe TASS. Il a été ajouté que les deux principales agences des deux pays échangeaient régulièrement des informations et des expériences, et mettaient en œuvre des projets communs. L’AZERTAC, qui diffuse des informations en huit langues, dispose des bureaux dans 21 pays, dont la Russie.

Il a souligné que l’AZERTAC apportait du soutien en matière d’information à de nombreux événements internationaux organisés en Azerbaïdjan, participe activement à l'organisation des tables rondes médiatiques au sein du Forum humanitaire international de Bakou.

Irek Zinnourov a déclaré qu'ils étaient prêts à apporter leur plein soutien au développement futur des relations entre les deux pays dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation et des médias. Il a salué l'importance accordée à la langue et à la culture russes en Azerbaïdjan, marquant que les diasporas des deux pays jouaient un rôle actif dans la vie des sociétés.

Au cours de la rencontre, les parties ont abordé le rôle des médias dans la promotion mutuelle des cultures nationales, procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre de projets communs, la coopération dans le domaine de l'information et d'autres questions d'intérêt commun.