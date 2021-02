La Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Turquie sur la coopération économique s'est réunie à Ankara

Ankara, 20 février, AZERTAC

La Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Turquie sur la coopération économique s'est réunie ce vendredi à Ankara avec la participation du Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov et du vice-président turc Fuat Oktay.

Le Premier ministre Ali Assadov et le vice-président Fuat Oktay sont intervenus lors de la réunion.

Un certain nombre de documents sur la coopération réciproque ont été signés au cours de la réunion qui a rassemblé Mikayil Djabbarov, ministre de l'Economie, Moukhtar Babaïev, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Emin Emroullaïev, ministre de l'Education, Rechad Nabiyev, ministre des Transports, des Communications et des Hautes technologies, Khalaf Khalafov, vice-ministre des Affaires étrangères, Rövneg Abdoullaïev, président de la SOCAR, Sabouhi Mammadov, Premier ministre de la République autonome du Nakhtchivan, et d'autres personnalités officielles.

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov et le vice-président turc Fuat Oktay ont signé le Protocole de la Commission intergouvernementale.

Ensuite, le vice-président turc et le Premier ministre azerbaïdjanais ont fait des déclarations à la presse.