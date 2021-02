Cinq autres judokas azerbaïdjanais entrent en lice au Grand Slam de Tel-Aviv

Bakou, 20 février, AZERTAC

Cinq judokas azerbaïdjanais entrent en lice pendant la troisième journée du Grand Slam de Tel-Aviv.

Lors de la dernière journée du tournoi, Mammadali Mehdiyev (90 kg) affrontera Aurélien Diesse (France), Elmar Gassimov (100 kg) Joakim Dvarby (Suède) et Zelim Kotsoev Boris Georgiev (Bulgarie). Les judokas poids lourds (plus de 100 kg) Ouchangi Kokauri rencontrera Ben Spijkers (Pays-Bas) et Djamal Feyziyev Serafim Kompaniez (Israël).

Il est à souligner que l'équipe d'Azerbaïdjan a une médaille. Le premier jour du tournoi, le judoka azerbaïdjanais Davoud Mammadsoy (60 kg) a battu tous ses adversaires et remporté une médaille d'or.