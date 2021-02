Coronavirus : une diminution de cas positifs observée au Royaume-Uni

Londres, 22 février, AZERTAC

Une diminution de contaminations au coronavirus est observée au Royaume-Uni.

Au cours de la dernière journée, 10 406 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 dans le pays.

Depuis le début de la pandémie, plus de 4 millions de cas positifs au coronavirus et plus de 120 mille décès ont été enregistrés au Royaume-Uni.

Il est à souligner que plus de 17 millions de britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19.