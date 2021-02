L'AZERTAC va renouveler son accord de coopération avec l'agence de presse jordanienne Petra VIDEO

Bakou, 23 février, AZERTAC

L'agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) et l'agence de presse jordanienne Petra ont l'intention de signer un nouvel accord de coopération. Cette question a fait l'objet de discussions lors d'une rencontre entre le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, et l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Azerbaïdjan, Sami Abdullah Gosheh.

Un accord de partenariat entre les deux agences a été signé en 2007 à Amman. Cela comprend l'échange d'informations et d'expériences, la formation du personnel, les activités conjointes dans les plateformes médiatiques internationales et d'autres questions. La coopération au sein de l'Union des agences de presse des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique se poursuit avec succès.

Il a été évoqué qu'actuellement, compte tenu du développement des médias et des nouvelles technologies, il est nécessaire de porter les relations entre les agences à un nouveau niveau. De cette manière, les deux médias auront la possibilité de diffuser de manière plus efficace et complète des informations sur les événements se déroulant dans leurs pays, de mettre en œuvre des projets conjoints. Les parties se sont déclarées convaincues que la signature du nouvel accord contribuerait au développement des relations internationales dans le domaine de l'information.

Lors de la rencontre, la proposition de l'AZERTAC d'organiser, à Amman, en collaboration avec l'agence de presse Petra une exposition de photos reflétant la guerre de 44 jours de l'Azerbaïdjan et les crimes de guerre commis par les occupants contre la population civile.