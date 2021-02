Les victimes du génocide de Khodjaly commémorées en Turquie

Ankara, 23 février, AZERTAC

A l'occasion du 29e anniversaire de la tragédie de Khodjaly, une cérémonie commémorative a eu lieu à Ankara, en Turquie.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Turquie Khazar Ibrahim, le membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie Emrullah Isler, le recteur de l'Université d'Ankara Necdet Unuvar, le président de la municipalité de Qizilcahamam Suleyman Acar et le chef de l'Autorité de Qizilcahamam Can Aksoy ont pris la parole lors de la cérémonie organisée par le soutien organisationnel de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Turquie et de la Municipalité de Qizilcahamam.

Les hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et de la Turquie ont retenti et la mémoire des martyrs ont été commémorée par une minute de silence.