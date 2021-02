Le président Ilham Aliyev a félicité Irakli Garibachvili pour sa nomination au poste de Premier ministre de la Géorgie

Bakou, 24 février, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations à Irakli Garibachvili pour sa nomination au poste de Premier ministre de la Géorgie.

« L'Azerbaïdjan et la Géorgie sont liés par des relations d'amitié et de bon voisinage traditionnelles aux racines historiques profondes. Je crois que les relations de coopération fructueuse et de partenariat stratégique entre nos deux pays continueront de se développer et de s'élargir de manière dynamique conformément à la volonté de nos peuples, qui sont étroitement liés », lit-on dans le massage de félicitations.

Le président azerbaïdjanais a souhaité au Premier ministre géorgien bonne santé, bonheur et succès dans ses futures activités en faveur du bien-être du peuple géorgien ami.