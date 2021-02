L'OMS : une diminution de décès observée dans le monde

Bakou, 24 février, AZERTAC

Du 15 au 21 février, le nombre de contaminations au coronavirus dans le monde a diminué de 11% par rapport à la semaine précédente, et celui de décès 20%, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), publié à Genève.

« Pour la sixième semaine consécutive, les nouvelles infections sont en baisse à travers le monde entier. La semaine dernière, 2 457 026 cas et 66 359 décès ont été enregistrés. Au 21 février, 110 763 898 personnes ont été infectées par le coronavirus et 2 455 331 autres en sont décédées dans le monde.

Selon l'OMS, la baisse la plus élevée a été enregistrée en Amérique du Nord et du Sud (19%), dans le Pacifique occidental (9%), en Europe (7%) et en Méditerranée orientale (7%).