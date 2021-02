Le gouvernement espagnol alloue 11 milliards d'euros pour aider à relancer le secteur du tourisme

Madrid, 25 février, AZERTAC

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé au Congrès un nouveau programme d'aide de 11 milliards d'euros pour les entreprises touristiques et les PME. L'objectif est d'augmenter la solvabilité des entreprises opérant dans le secteur du tourisme, qui a beaucoup souffert pendant la pandémie de coronavirus, ainsi que de les aider à se rétablir pleinement.

Le gouvernement espagnol a déjà alloué 20% du PIB pour soutenir les secteurs les plus touchés par la pandémie afin de relancer l'économie. Ces fonds sont orientés à la mise en œuvre des mesures proposées par le gouvernement pour réglementer temporairement l'emploi pendant la pandémie.

La vaccination contre le coronavirus est un facteur prometteur dans la reprise de l'économie du pays

Plus tard, le processus d'allocation de 140 milliards d'euros à l'Espagne à partir du Fonds européen pour la relance économique convenu lors du sommet de l'UE à Bruxelles sera accéléré. Selon Pedro Sanchez, le plan de relance envisage une Espagne plus juste, plus écologique et plus numérique pour créer des emplois de qualité, durables et à long terme.