L'Autriche propose un passeport vert pour les personnes vaccinées contre le Covid-19

Viennes, 25 février, AZERTAC

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a proposé, au sommet de l'UE, la mise en place d'un système de « passeport vert » pour les personnes vaccinées contre le coronavirus.

Le chancelier fédéral a exprimé son soutien à l'initiative de la Grèce et de Chypre et appelé à un certain nombre d'avantages pour les personnes vaccinées contre le coronavirus, subissant des tests réguliers et se rétablissant de la maladie. Il a souligné qu'en cas d'échec de cette proposition, l'Autriche essayera un système national de passeport vert.