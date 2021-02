Bakou : une rencontre s'est tenue avec une délégation militaire pakistanaise

Bakou, 25 février, AZERTAC

Le lieutenant-général Karim Valiyev, vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le 25 février une délégation menée le major-général Kamal Azfar, directeur général de l'Organisation des travaux frontaliers de la République islamique du Pakistan, en visite en République d'Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le développement de la coopération dans le domaine militaire, militaro-technique, militaro-éducatif et dans d'autres domaines. Il a été indiqué que la coopération entre les armées des deux pays, fondée sur des relations amicales et fraternelles, se développait avec succès.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur l'implication de spécialistes pakistanais dans le nettoyage des territoires libérés des mines et des munitions non explosées, ainsi que sur l'état actuel et les perspectives des relations militaires entre les deux pays.