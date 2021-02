Le Royaume-Uni poursuit la vaccination contre le coronavirus

Londres, 26 février, AZERTAC

Au Royaume-Uni, plus de 18 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 et plus de 600 mille autres la deuxième dose.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que la première dose du vaccin contre le coronavirus serait administrée à tous les adultes d'ici le 31 juillet.

Selon le nouveau plan annoncé, la première dose du vaccin sera administrée aux personnes de plus de 50 ans et atteintes de maladies chroniques jusqu'au 15 avril.