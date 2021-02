Washington : la campagne d'information reflétant les réalités de Khodjaly

Washington, 26 février, AZERTAC

A l'occasion du 29e anniversaire de la tragédie de Khodjaly, les panneaux « Khodjaly a été le plus grand massacre de civils azerbaïdjanais » ont été placés dans diverses parties de la capitale américaine. Organisée par le Congrès des sociétés azerbaïdjanaises d'Amérique, la campagne d'information a été lancée à Washington.

Les panneaux sont placés dans le centre-ville - la Maison Blanche, le bâtiment du Congrès, le Washington Monument, les parcs nationaux et d'autres sites. Les panneaux d'affichage ont été diffusés dans les principaux arrêts de transport et aux carrefours routiers de la capitale, dans des endroits bondés de résidents, de visiteurs et de touristes.