La campagne de sensibilisation « Justice pour Khodjaly ! » dans les cinq Etats américains

Bakou, 26 février, AZERTAC

Une campagne de sensibilisation consacrée au 29e anniversaire de la tragédie de Khodjaly a eu lieu avec le soutien organisationnel du Comité d'État en charge de la diaspora et des représentants des communautés azerbaïdjanaises de l'Utah et de New York.

Des voitures dotées des écrans LED reflétant les réalités du génocide de Khodjaly se sont déplacées à Atlanta, en Géorgie, à Nashville, au Tennessee, à Boston, au Massachusetts, ainsi qu'à New York et à Washington, avec les slogans « Justice pour Khodjaly ! », « Nous nous en souvenons ! », « Le génocide de Khodjaly. Le 26 février 1992 » et d'autres.