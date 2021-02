Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 26 février un coup de fil au Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Le président Ilham Aliyev a félicité le président Recep Tayyip Erdogan pour son anniversaire et lui a souhaité une bonne santé et plein succès en faveur du développement et de la prospérité de la Turquie, pays ami et frère.

Le président turc a remercié le président Ilham Aliyev pour son attention et ses félicitations.

Le président Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances au chef de l'Etat et au peuple azerbaïdjanais en ce qui concerne le génocide de Khodjaly.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour les condoléances.

Les chefs d'État se sont déclarés convaincus que les relations azerbaïdjano-turques continueraient de se développer et de se renforcer avec succès dans tous les domaines, ont échangé sur les perspectives des liens entre les deux pays.