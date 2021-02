L'AZERTAC et l'Union des médias électroniques du Koweït ont convenu d'élargir la coopération VIDEO

Bakou, 27 février, AZERTAC

Le renforcement de la coopération entre l'AZERTAC et l'Union des médias électroniques du Koweït peut contribuer au développement des relations dans divers domaines entre les deux pays.

Ce sujet a fait l'objet de discussions lors d'une rencontre tenue le 27 février entre Aslan Aslanov, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, et Faisal Khalifa Al-Sawagh, président de l'Union des médias électroniques du Koweït.

Faisal Al-Sawagh a été informé de la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique. Il a été évoqué que sous la direction du président de la République et Commandant suprême, Ilham Aliyev, l'armée azerbaïdjanaise a libéré les terres de l'occupation arménienne en 44 jours. Au cours des trente années d'occupation, l'ennemi a causé des destructions sans précédent dans les villes et villages de ces territoires. Dans le même temps, des mosquées, des monuments culturels et historiques ont été détruits. Des travaux de restauration sont en cours dans les régions libérées.

Aslan Aslanov a fait savoir qu'ils étaient intéressés par le renforcement de la coopération entre l'AZERTAC et l'Union des médias électroniques du Koweït, marquant que la mise en œuvre de projets communs, un échange régulier d'informations et d'expériences pouvaient aider à développer les relations et à rapprocher les deux peuples.

Faisal Al-Sawagh a déclaré avoir visité les terres libérées en marge de son déplacement en Azerbaïdjan et avoir été impressionné par ce qu'il y avait vu. « Profaner les mosquées est inacceptable. Telle est la position du monde islamique tout entier. Hier, c'était l'anniversaire du génocide de Khodjaly. Nous partageons toujours ce grand chagrin de l'Azerbaïdjan », a-t-il dit.

Il a dit avoir assisté, lors de sa visite, à une conférence de presse tenue par le président Ilham Aliyev pour les médias locaux et étrangers, soulignant que le chef de l'Etat azerbaïdjanais avait répondu de manière précise et détaillées à toutes les questions. « Une fois de plus, je suis convaincu que l'Azerbaïdjan est un État capable de protéger son indépendance », a déclaré Faisal Al-Sawagh.

Faisal Al-Sawagh a dit qu'ils étaient prêts à fournir un soutien financier pour l'ouverture d'un bureau de l'AZERTAC au Koweït. Selon lui, les bureaux de représentation créeront de nombreuses opportunités pour mieux faire connaître les deux pays.

Des informations sur les activités de l'AZERTAC au sein des organisations médiatiques internationales, la coopération avec l'agence koweïtienne KUNA, ainsi que d'autres institutions de médias arabophones ont été fournies au cours de la rencontre.