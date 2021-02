Coronavirus : la capitale brésilienne se confine totalement

Bakou, 27 février, AZERTAC

Dès aujourd'hui, la capitale brésilienne se confine totalement 24 heures sur 24 afin de réduire la propagation du Covid-19 à travers le pays.

Selon Reuters, le gouverneur de la capitale brésilienne a annoncé un lock down pour tout le monde, à l'exception des domaines de service nécessaires.

Au cours de la dernière journée, le Brésil a enregistré plus de 63 000 cas de contamination au coronavirus et 1 327 décès. Au total, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 a dépassé 10 457 000 et 252 988 personnes en sont décédées.

Le Brésil se classe troisième pour le nombre de contaminations au Covid-19 après les États-Unis et l'Inde, et deuxième pour le nombre de décès après les États-Unis.